Wildberries ввёл кешбэк «ягодками» — ими можно покрыть до 99% стоимости заказа

На маркетплейсе Wildberries запустили систему кешбэка: теперь покупатели получают бонусы под названием «ягодки» за товары, отмеченные специальным знаком «кешбэк». Один балл равен одному рублю и может быть использован при следующих покупках — оплатить ими можно до 99% от суммы заказа.

Кешбэк начисляется через 14 дней после получения товара — если его не вернули. Потратить или получить «ягодки» можно только при оплате через WB-кошелёк, при этом сохраняется действующая скидка кошелька. Бонусы суммируются с другими акциями и скидками на площадке и действуют в течение одного года с момента начисления.

Баланс и срок действия «ягодок» можно проверить в личном кабинете. Там же доступна история начислений и списаний.

Продавцы сами решают, начислять ли кешбэк за их товары, и устанавливают его размер — от 1% до 25%. В карточке товара указано, сколько бонусов вернётся за покупку. В компании считают, что это даст продавцам дополнительный инструмент для продвижения товаров.

По данным Wildberries, во время тестирования пользователям уже начислили более 10 миллионов «ягодок». В дальнейшем компания планирует расширить систему — начислять бонусы не только за покупки, но и за активность в экосистеме маркетплейса, включая сервис Wibes.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города