Убирали мазут — нашли икону. Волонтёры наткнулись на образ Богородицы на берегу под Анапой

На замазученном берегу Бугазской косы под Анапой волонтёры обнаружили икону конца XIX — начала XX века. Образ Богородицы с младенцем Иисусом лежал в песке между лиманом и морем.

Неожиданную находку сделала участница уборки Жанна Рыбак из благотворительной организации «ССЛ». С начала года она помогает очищать берег от мазута, но, по её словам, впервые нашла не нефтепродукты, а святыню.

Икона пострадала — часть краски сошла с деревянной основы. Добровольцы планируют передать её на реставрацию. В Новороссийской епархии отметили, что готовы принять образ в один из храмов, если волонтёры решат его передать.

Как икона оказалась на берегу, неизвестно. По одной из версий, она могла попасть в воду с корабля, по другой — быть оставленной туристами.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующее утро был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Дмитрий Островский

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