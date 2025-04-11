Полиция в действиях ребят, снявших клип у Обелиска городу-герою Севастополю, не нашла нарушений

Полиция в действиях молодых людей, снявших клип у подножия Обелиска городу-герою Севастополю, не нашла нарушений закона.

«В ходе проверки установлено, что в действиях молодых людей отсутствуют нарушения действующего законодательства Российской Федерации», — сообщает пресс-служба городского УМВД,

Также отмечается, что с ребятами проведена профилактическая беседа, направленная на «недопущение совершения противоправных действий и уважительное отношение к объектам культурного наследия и истории города».

Накануне полиция Севастополя начала проверку по факту «неоднозначного» видео, снятого у Обелиска городу-герою.

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Ольга Сурикова