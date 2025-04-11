Последствия метели в Крыму: смертельное ДТП под Гурзуфом

В Крыму накануне вечером произошло ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 20:00 10 апреля на дороге «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта» вблизи пгт. Гурзуф, водитель 1976 года рождения, двигался на автомобиле «КИА К5» со стороны Ялты в направлении Симферополя, не учитывая погодные условия.

Он на скорости выехал на встречку и врезался в «ВАЗ 21043»под управлением водителя, 1964 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21043» получили смертельные травмы.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Крыма