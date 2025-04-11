На Украине хотят призвать в ВСУ севастопольского космонавта, находящегося на МКС

Украинский ТЦК пытается призвать с МКС Алексея Зубрицкого

Украинский ТЦК пытается отыскать российского космонавта Алексея Зубрицкого, чтобы отправить его на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом 32-летний Зубрицкий работает на Международной космической станции с 8 апреля.

Он в прошлом военный лётчик ВВС Украины, в 2013 году был направлен в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады. После воссоединения Крыма с Россией перешёл на службу в ВС РФ.

В 2018 году он впервые стал кандидатом в космонавты-испытатели, а в апреле на «ракете Победы» прибыл на МКС.

На Украине о нём вспомнили только в марте этого года: суд назвал его государственным предателем и дезертиром, осудил на 15 лет и велел конфисковать всё имущество, оставшееся на территории Украины, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Ольга Сурикова

Фото: Пресс-служба ЦПК