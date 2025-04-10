Севастопольские подростки сняли «неоднозначный» ролик у Обелиска Городу-Герою

В социальных сетях появилось музыкально видео, где двое молодых людей разыгрывают сцены сор на фоне общественных пространств Севастополя, в том числе посвященных освобождению города от фашистов. Внимание комментаторов привлек наряд героини роликов. Девушка с крайне откровенным декольте и мини-юбкой на фоне обелиска Городу-Герою Севастополю, держа в руках пачку купюр похожих на доллары, напевает:

«Хватит говорить со мной, будто ты мой Бог. Большая тетя, ты еще не дорос. Я надену стрипы тройки и устрою разнос».

Стоит отметить, что недавно отремонтированное пространство оборудовано постом охраны и камерами, тем не менее ролик был снят именно там. Видео вызвало неоднозначную реакцию: молодые горожане в основном подчеркивают внешние достоинства героини, а вот старшее поколение относится с откровенным непониманием.