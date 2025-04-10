Полиция Севастополя начала проверку по факту «вызывающего» видео, снятого у Обелиска Городу-Герою

Пполиция Севастополя начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором двое молодых людей ведут себя вызывающе в общественных местах. На кадрах, снятых в том числе на фоне обелиска «Городу-герою Севастополю», девушка в откровенной одежде демонстрирует оголённые части тела. Ролик вызвал возмущение среди горожан.

Сотрудники правоохранительных органов уже занялись этим делом: устанавливают личности участников видео и выясняют обстоятельства случившегося. Полиция обещает дать правовую оценку их действиям. Подробности проверки пока не разглашаются.

Дмитрий Островский