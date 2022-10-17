По Крымскому мосту возобновилось движение автобусов

В минтрансе РФ сообщили, что по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны движение автобусов.

«По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу», — отметили в ведомстве.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Это привело к обрушению части автомобильного дорожного полотна и повреждению железнодорожного. ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины.Киевский районный суд Симферополя 14 октября вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.