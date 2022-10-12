ФСБ назвала организаторов взрыва на Крымском мосту

ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 т. В начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

Установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны — ФСБ.

Контроль за передвижением груза, который взорвали на Крымском мосту, по всему маршруту осуществлял сотрудник ГУР минобороны Украины, представлявшийся участникам схемы как «Иван Иванович».

Для координации он использовал виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, сообщили в ФСБ.

Ольга Сурикова