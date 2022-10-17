Севастополь на 62 месте в стране по благополучию населения

Севастополь занял 62 позицию в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2021 года, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

Примечательно, что наш город уступает по показателям Ямало-Ненецкому автономному округу, занявшему первое место среди всех регионов России, более чем в 3 раза.

В ходе подготовки рейтинга аналитики учитывали отношение медианных доходов горожан к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств в банках на одного жителя.

Также в расчет бралась доля населения с доходами ниже границы бедности и доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, а также количество населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

Аналитики отмечают, что результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах Российской Федерации значительно отличается.

Если в 2020 году отношение среднего значения рейтингового балла первой и замыкающей десятки регионов составляло 7,9, то в 2021 году – 8,7.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В первую десятку также вошли Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Московская область.

Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Москве и Санкт-Петербурге, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.

Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Республика Ингушетия.

Напомним, Севастополь за год упал на 16 позиций и занял 19 строчку в рейтинге регионов России по объемам введенного за 2021 год жилья.