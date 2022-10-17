Минпросвещения запретило школам использовать WhatsApp

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах, пишет «Коммерсант».
К примеру, В минобразования Нижегородской области заявили, что помимо WhatsApp, Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive.
В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.
Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера».
Некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты, но пока что это местные инициативы.
Ольга Сурикова