Минпросвещения запретило школам использовать WhatsApp

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах, пишет «Коммерсант».

К примеру, В минобразования Нижегородской области заявили, что помимо WhatsApp, Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive.

В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера».

Некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты, но пока что это местные инициативы.

Ольга Сурикова