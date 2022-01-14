Платные парковки в центре Севастополе и Балаклаве заработают с 17 января

Сегодня, 14 января, генеральный директор компании ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрей Томилин рассказал, что с 17 января текущего года заработает система штрафов за неоплаченную парковку в центральной части Севастополя и Балаклаве.

«В настоящее время завершаются работы по отладке системы в плане выписывания постановлений о неправильном использовании платного парковочного пространства Севастополя. С 17 января, уже в боевом режиме, система будет работать и граждане, которые не оплатили парковку могут получить штраф в размере 1500 рублей», — рассказал Томилин, при этом отметив, что у данного вида штрафов нет льготного периода, в связи с чем при получении административного протокола севастопольцам придется оплачивать полную сумму штрафа.

По словам руководителя компании концессионера, для оплаты парковки авто предусматривается несколько вариантов: наличными в специально установленных терминалах, банковскими картами через паркомат и сайт, с помощью мобильного приложения, а также вскоре будет налажена возможности оплаты через СМС.

Томилин также подчеркнул, что на сайте sevparking.ru есть телефон горячей линии +7 (978)254-19-80, на который можно обратиться в случае наличия проблем с оплатой парковки.

Цена парковки составляет — 35 рублей в час для центральной части Севастополя и 50 рублей для Балаклавы. Оплатить парковку необходимо в течении 15 минут после остановки. Томилин пояснил, что каждые 15 минут вдоль парковок курсирует специальный автомобиль, который фиксирует нарушения, автомобилист получит штраф после проезда такого автомобиля возле неоплаченного парковочного места во второй раз.

«Не пугайтесь, если вы поставили машину по улицам, где есть платная парковка и увидели, как проехал наш автомобиль – ничего страшного не произошло. Он должен проехать два раза», — подчеркнул Томилин.

Время работы платной парковки по будням с 8:00 — 20:00, в остальное время и по выходным парковаться можно будет бесплатно.

Ранее, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено сообщал, что горожанам, проживающим в зоне платной парковки следует обратиться в его ведомство за получением резидентских абонементов, которые стоят 1800 рублей в год.

Кроме того, есть льготники: инвалиды первой-второй группы, многодетные семьи, которые могут получить бесплатные разрешения на парковку.

Напомним, 22 декабря прошлого года, на пленарном заседании заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли поправки в закон Севастополя «Об административных правонарушениях», позволяющие штрафовать за неуплату парковки на платных местах. Депутаты севастопольского заксобрания в этом году дважды не поддерживали принятие данных поправок, в марте и июне.

Тем не менее, в начале июня 2021 года в правительстве Севастополя заявили, что система штрафов уже работает.

Дмитрий Островский