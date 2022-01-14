На трассе в Крыму перевернулся микроавтобус с пассажирами: пострадали 9 человек

Подробности ДТП еще уточняются

В Кировском районе Крыма сегодня, 14 января, около 9 утра перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Правоохранители установили, что автобус Mercedes Sprinter двигался по маршруту Феодосия – поселок Кировский, и водитель допустил съезд с проезжей части и опрокидывание.

«В автобусе находились водитель и восемь пассажиров. Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой оценят действия водителя и компании-перевозчика.

Также проверку начала прокуратура Крыма.

«В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержанию дорог в зимний период», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, сегодня, 14 января, на трассе «Симферополь-Севастополь» столкнулись 13 автомобилей.

Ольга Сурикова

Фото: УМВД Крым