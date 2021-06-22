Благоустройство Городское хозяйство

Севастопольские депутаты не благословили штрафы за неоплату парковки

22-06-2021
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Можно еще два месяца не платить

Сегодня заксобрание Севастополя во второй раз поддержало постановление, передающее право выписывать админштрафы за неоплату парковок от департамента городского хозяйства департаменту транспорта.

Из присутствующих в зале 18 депутатов, 10 проголосовали «за», 4 – «против», еще 4 воздержались.

Отметим, в начале июня в правительстве Севастополя заявили о необходимости оплаты парковки. 

Штраф за неоплату парковки составит 1,5 тыс рублей. 

Цена парковки составляет — 35 рублей в час для центральной части Севастополя и 50 рублей для Балаклавы. Деньги за оплату парковки по словам генерального директора компании-концессионера ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрея Томилина будут поступать в бюджет города.

Время работы платной парковки по будням с 8:00 — 20:00, в остальное время и по выходным парковаться можно будет бесплатно.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский

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