Севастопольские депутаты не благословили штрафы за неоплату парковки

Можно еще два месяца не платить
Сегодня заксобрание Севастополя во второй раз поддержало постановление, передающее право выписывать админштрафы за неоплату парковок от департамента городского хозяйства департаменту транспорта.
Из присутствующих в зале 18 депутатов, 10 проголосовали «за», 4 – «против», еще 4 воздержались.
Отметим, в начале июня в правительстве Севастополя заявили о необходимости оплаты парковки.
Штраф за неоплату парковки составит 1,5 тыс рублей.
Цена парковки составляет — 35 рублей в час для центральной части Севастополя и 50 рублей для Балаклавы. Деньги за оплату парковки по словам генерального директора компании-концессионера ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрея Томилина будут поступать в бюджет города.
Время работы платной парковки по будням с 8:00 — 20:00, в остальное время и по выходным парковаться можно будет бесплатно.
Дарья Тимофеева
Фото: Дмитрий Островский