В Севастополе вместо многоквартирного дома построят сквер

«Общественные обсуждения по проекту были проведены в 2020 году, участниками проект был поддержан за исключением правообладателей земельного участка. по проспекту победы 33 б, который подлежит изъятию. + Там даже было выдано разрешение, декларация была зарегистрирована в украинский период, но не дали там возвести многоквартирный дом. Была конфликтная ситуация. В российский период он также пытался возвести, но также остановили стройку», — цитирует Жукалова телеканал «Первый Севастопольский».

Также городские власти намерены достроить проблемные дома по адресу Проспект Победы, 29А, где в украинский период планировалось возвести три секции 11-этажек, но проект был нарушен. Не было разрешения на третью секцию. В связи с этим принято решение достроить две существующие секции ЖСК «Жилком», а оставшееся место отдать под парковку, детские площадки и дорогу.

Напомним, ранее на заседании правительства Севастополя принят порядок предоставления субсидии из госбюджета в бюджет Севастополя для завершения строительства проблемных домов.

Ольга Сурикова