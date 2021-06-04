Это не шутка: Севастопольцев еще раз призвали платить за парковку

Первые две недели система работает в тестовом режиме

За парковку надо платить, как только заксобрание Севастополя поддержит законопроект о штрафах за парковку и передачу права выписывать админпротоколы дептрансу, горожане и гости города получать «письма счастья», — заверил журналистов директор дептранса Павел Иено.

«Я бы еще раз хотел попросить всех жителей и гостей платить за парковочные места, обратить внимание на ту информацию, которую мы даем в соцсетях, на сайте правительства, в СМИ о том, какими способами можно заплатить. На сегодняшний день в круглосуточном режиме действует кол-центр, есть телефон горячий линии», — говорит Иено.

По его словам, парковки уже работают, концессионером осуществляется фиксация нарушителей. Данная информация хранится на сервере, и как только дептрансу передадут полномочия по составлению админпротоколов, они будут выписываться.

Иено добавил, что необязательно указывать номер парковочного места, достаточно просто назвать зону. Также уже работает приложение для оплаты парковки.

Чиновник подчеркнул, что горожанам, проживающим в зоне платной парковки следует обратиться за получением резидентских абонементов, которые стоят 1800 рублей в год.

Кроме того, есть льготники: инвалиды первой-второй группы, многодетные семьи, которые могут получить бесплатные разрешения на парковку.

Иено заверил, что никаких льгот для чиновников не будет, они также будут на общих основаниях платить за парковку. А сам он преимущественно ездит на общественном транспорте.

С 1 июня у нас начали работать платные парковки в двух местах: в исторической части Ленинского района и в Балаклаве. У нас общее количество платных парковочных мест порядка тысячи– это 976 в центральной части города и 78 в Балаклаве.

Иено заверил, что никаких льгот для чиновников не будет, они также будут на общих основаниях платить за парковку. Сам он преимущественно ездит на общественном транспорте.

Все средства, полученные от платных парковок, пойдут в бюджет города.

Напомним, что в начале марта на пленарном заседании депутаты заксобрания отказались поддержать законопроект «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

В настоящее время статьей 12 Закона «Об административных правонарушениях» в полномочия департамента транспорта входит наложение штрафов только за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в транспорте общего пользования, таким образом до принятия изменений в закон департамент транспорта не может выписывать протоколы о нарушении.

1 июня представитель дептранса заявил, что внесение изменений в региональный КоАП – это чисто технический вопрос.

Добавим, что в городе определили места размещения платных парковочных мест в центре города еще в декабре 2018 года, однако из-за отсутствия доступа оператора парковок к базе данных ГИБДД, платные парковки так и не заработали.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский