Платные парковки стали камнем преткновения между правительством и Заксобранием Севастополя

Сам начальник дептранса ходит пешком

Сегодня на пленарном заседании депутаты заксобрания устроили прения по проекту закона «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

Докладчиком по вопросу выступил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Предложения касались штрафов за неуплату парковки на платных местах. Обсуждения получились очень бурными, депутаты высказали массу замечаний и вопросов, и в итоге отказались поддержать законопроект.

Павел Иено в своем докладе отметил, что в Севастополе оборудовано 967 платных парковочных мест. Речь идёт как о центральном городском кольце, так и о других районах города. Он отметил, что граждане, проживающие в зоне платной парковки – смогут приобрести годовой абонемент по льготной цене за 1800 рублей. От оплаты освобождаются инвалиды и члены многодетных семей. Для этих категорий предусмотрено 10% мест от общего их числа, говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

Как отметил докладчик, сегодня в Севастополе отсутствует нормативный правовой акт, позволяющий рассматривать дела об административных правонарушениях по неуплате за размещение автомобиля на платной парковке. Штрафы были введены еще в 2017 году, но поступлений в горбюджет нет, как, например, это происходит в Москве. Штрафы должен был выписывать департамент городского хозяйства. Правительство предложило передать эти полномочия департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В прениях депутаты поинтересовались, предусматривается ли открытие новых бесплатных парковочных зон, альтернативных паркомест.

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Парламентариев беспокоил вопрос, почему кто-то имеет право бесплатно парковаться на площади Нахимова, а кто-то попадет в зону платной парковки.

Также в ходе прений стал вопрос, где паркуется сам начальник дептранса, на что Павел Иено ответил, что у него отсутствует личный транспорт и он старается передвигаться по городу пешком.

В итоге законопроект поддержали 10 депутатов из 22 присутствующих.

Ольга Сурикова