Парковка в центре Севастополя и Балаклаве все-таки стала платной

Сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли поправки в закон Севастополя «Об административных правонарушениях», позволяющие штрафовать за неуплату парковки на платных местах.

«За» проголосовало 16 народных избранников, «против» — 3 против, воздержалось также 3 депутата.

Таким образом с 2021 года сотрудники департамента транспорта и подведомственных этому органу исполнительной власти учреждений смогут штрафовать автолюбителей за неуплату парковки на платных местах.

Напомним, депутаты севастопольского заксобрания в этом году дважды не поддерживали принятие данных поправок, в марте и июне.

Тем не менее, в начале июня в правительстве Севастополя заявили, что система штрафов уже работает.

Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что штраф за неоплату парковки составляет 1,5 тыс рублей.

Цена парковки — 35 рублей в час для центральной части Севастополя и 50 рублей для Балаклавы. Деньги за оплату парковки по словам генерального директора компании-концессионера ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрея Томилина будут поступать в бюджет города.

Время работы платной парковки по будням с 8:00 — 20:00, в остальное время и по выходным парковаться можно будет бесплатно.

Дмитрий Островский