В Севастополе с дорог эвакуировали большегрузы, застрявшие в снегу

К утру въезд в город был открыт

ГБУ «Севастопольский автодор» перешел в круглосуточный режим работы, сегодня 22 декабря, ожидается дальнейшее ухудшение погоды. Об этом заявил журналистам директор департамента транспорта Павел Иено.

По его словам, ночью работало 20 единиц техники и 45 человек, к утру количество техники увеличили до 28. В первую очередь, подчеркнул он, обрабатывались дороги, по которым ездит общественный транспорт. К 9 утра все троллейбусы и автобусы выехали на маршруты.

В сельских территориях сейчас работает две единицы техники и 5 человек рабочих.

Также, добавил глава департамента, на протяжении ночи велась работа по эвакуации с дорог большегрузов.

«В ночное время работал грузовой эвакуатор, разгрузили дорожную сеть от машин, которые застряли в кюветах или на обочинах, помогали водителям большегрузов. На утро заторов нет, все въезды в город работают в штатном режиме», — рассказал чиновник.

Напомним, утром 22 декабря севастопольцы начали жаловаться на не чищенные дороги и тротуары, и невозможность из-за гололеда подъехать к школам и садикам.

Ольга Сурикова