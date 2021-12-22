В Севастополе утвердили бюджет на 2022 год

Сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании заксобрания Севастополя во втором чтении единогласно был принят проект закона о бюджете «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Общий объем доходов в будущем году планируется на уровне 61, 3 млрд руб. Собственные доходы, которые обеспечиваются налогами и акцизами составят 21, 4 млрд руб., а безвозмездные поступления из федерального бюджета планируются на уровне 39, 7 млрд руб.

В структуре собственных доходов основную часть поступлений традиционно составит налог на доходы физлиц – 47 %, далее идут поступление от акцизов – 14%, доходы от аренды городского имущества и специальных налоговых режимов планируются по 11%, налог на прибыль составит 10 %.

Новой статьей доходов станет, впервые взымаемый с севастопольцев налог на имущество, планируемый уровень поступлений по этой статье по оценке правительства Севастополя составит 1, 5 млрд руб.

Общий объем расходов в будущем году планируется в размере 61, 78 млрд руб. Бюджет традиционно будет дефицитным, в будущем году недостаток средств составит 551, 6 млн руб.

Большая часть расходов будет направлена на текущую жизнедеятельность города – 57% всего бюджета, тут можно отметить, что на льготный проезд в общественном транспорте будет направлено 677 млн руб. Расходы капитального характера, например, инвестиции в строительство социальных объектов, займут 43 % бюджета.

Больше всего средств направят в здравоохранение, образование и развитие транспортной сферы, далее идет ЖКХ и соцзащита.

Напомним, в 2020 году бюджет Севастополя был исполнен на 98, 3%.

Дмитрий Островский