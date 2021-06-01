Штрафовать за неоплаченную парковку начнут уже сегодня

Если вы припарковали машину в центре и не заплатили, ждите штраф

О запуске в Севастополе с сегодняшнего дня зон платной парковки сообщили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Уже сейчас начинается полноценное функционирование платного парковочного пространства, будет фиксироваться неоплата за размещение автотранспорта на парковочном пространстве, штраф за неоплату предусмотрен 1500 рублей» — рассказал начальник отдела организации дорожного движения, содержания дорог Роман Рамазанов.

Информацию о неоплате фиксируют специально оборудованные и постоянно курсирующие автомобили, которые передают ее сотрудникам департамента транспорта, которые уже в свою очередь выписывают постановление и направляют его нарушителю.

Цена парковки составляет — 35 рублей в час для центральной части Севастополя и 50 рублей для Балаклавы. Деньги за оплату парковки по словам генерального директора компании-концессионера ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрея Томилина будут поступать в бюджет города.

Время работы платной парковки с 8:00 — 20:00, в остальное время парковаться можно будет бесплатно.

По словам Рамазанова, в Севастополе установлены две зоны платной парковки — Балаклава и центр Севастополя (пр. Нахимова, центральный холм, ул. Большая Морская), всего оборудовано 1000 парковочных мест из них 10 % являются льготными для инвалидов 1, 2, 3 группы, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей.

Разрешения на парковку для льготников планируется выдавать в департаменте транспорта, а также через портал «Госуслуги». Также городские власти предусмотрели введение резидентских разрешений для жителей улиц, на которых введена зона платной парковки, получить их можно также через «Госуслуги» или в департаменте.

Альтернативными бесплатными зонами парковки, по мнению представителей департамента транспорта, являются площадь Нахимова и парковка, расположенная у штаба Черноморского флота.

На вопрос нашего корреспондента о том, что в марте этого года депутаты заксобрания не поддержали внесение изменений в статьи 12 и 14 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях», которые как раз касались штрафов за неуплату парковки на платных местах, Роман Рамазанов ответил: «Это был чисто технический момент, который уже решен».

Генеральный директор компании концессионера ООО «Безопасные дороги Севастополя» Андрей Томилин также подтвердил, что все нюансы в правовом поле, которые не позволяли с 2018 года ввести платную парковку улажены в мае этого года.

Добавим, что места размещения платных парковочных мест были определены еще в декабре 2018 года, однако из-за отсутствия доступа оператора парковок к базе данных ГИБДД, платные парковки так и не заработали.

Напомним, в марте этого года депутаты не поддержали законопроект, внесенный правительством города и регламентирующий размеры штрафов за неоплату парковки. Поэтому, скорее всего, оплата или неоплата парковки по-прежнему останется на совести водителей.

Дмитрий Островский

Фото: Дмитрий Островский