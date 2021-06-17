Отдохнуть в Севастополе смогут либо вакцинированные, либо переболевшие ковидом

Что делать тем, кто уже забронировал отдых пока неясно

Заселиться в отель либо в другое место коллективного размещение в Севастополе теперь можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о наличии антител.

С таким заявлением сегодня в ходе засе6дания оперативного штаба выступил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Заселять в гостиницу только при наличии сертификата вакцинированного, который распечатывается на Госуслугах либо справки о наличии антител», — заключил губернатор.

Также в городе перестают работать бары и рестораны в ночное время, прекращается работа ночных клубов и дискотек.

Напомним, сегодня было принято решение о введении обязательной вакцинации целевых групп населения в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Затронул коронавирус и выпускников: они не смогут отгулять всей параллелью, придется довольствоваться только своим классом.

В Севастополе на протяжении последней недели наблюдается стабильный рост заболевших коронавирусом, среднесуточный показатель отметки выявленных больных достиг 50 человек.

Дарья Тимофеева

Фото: гостиница Севастополь