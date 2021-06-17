В Севастополе каждый класс отметит выпускной отдельно

На свежем воздухе и по отдельности

В Севастополе принято решение не отменять выпускные вечера в школах, но они пройдут на открытом воздухе и для каждого класса по отдельности.

Такое решение было принято сегодня в ходе заседания оперативного штаба в правительстве Севастополя.

Инициатором ограничений при проведении выпускных вечеров выступила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Глава города Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Игорю Михееву уже завтра, 18 июня, проработать с директорами школ того, как развести выпускные классы по времени.

Напомним, также в ходе заседания оперативного штаба был озвучен тезис о том, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе будет принято решение об обязательной вакцинации целевых групп населения.

В Севастополе на протяжении последней недели наблюдается стабильный рост заболевших коронавирусом, среднесуточный показатель отметки выявленных больных достиг 50 человек.

Дарья Тимофеева

Фото: Севастопольское благочиние