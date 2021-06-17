Рестораны перестают работать в ночное время, а в театре и кино закроют буфеты

Никаких дискотек, ночных клубов и попкорна

Севастопольские кафе и рестораны будут закрыты с 23.00 до 8.00, соответственно, не будут работать ночные клубы и дискотеки, а в театрах и кинотеатрах сворачивают работу буфетов.

Такое решение сегодня было принято на заседании оперштаба в правительстве Севастополя.

Закрытие буфетов в театрах и кинотеатрах губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил тем, что во время еды посетители снимают маски и больше их так и не надевают.

Напомним, сегодня было принято решение о введении обязательной вакцинации целевых групп населения в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Затронул коронавирус и выпускников: они не смогут отгулять всей параллелью, придется довольствоваться только своим классом.

В Севастополе на протяжении последней недели наблюдается стабильный рост заболевших коронавирусом, среднесуточный показатель отметки выявленных больных достиг 50 человек.

Дарья Тимофеева

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