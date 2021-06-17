Севастополец ограбил букмекерскую контору, в которой проигрался

Местный житель приходил сюда накануне делать спортивные ставки, а когда удача от него отвернулась, он решил найти другой способ вернуть свои деньги.

«Чтобы избежать разоблачения мужчина надел маску и перчатки, а затем вернулся в букмекерскую контору и потребовал от девушки-кассира открыть кассу. Перепуганная работница заведения подчинилась требованиям налётчика, который открыто похитил 6 тысяч рублей и скрылся», – отметили в пресс-службе, добавив, что деньги он успел потратить.

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Теперь ему за кражу грозит до 7 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова