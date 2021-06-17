В Севастополе КАМАЗ выехал на встречку и протаранил другой КАМАЗ и две машины

Два человека обратились за медпомощью

В Севастополе, в Балаклавском районе, сегодня днем произошло ДТП, в котором столкнулись два КАМАЗа, и пострадали еще два легковых автомобиля.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе городского УМВД России, на автодороге Севастополь — Инкерман 30-летний водитель КАМАЗа на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим КАМАЗом, которым управлял 42-летний водитель.

После столкновения, грузовая машина более молодого водителя продолжила движение прямо и столкнулась с автомобилем Тойота, в последующем врезался также в автомобиль Хюндай. Оба автомобиля двигались во встречном направлении.

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«В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель (1963 года рождения) и пассажир (1985 года рождения) автомобиля Тойота. В отношении водителя КАМАЗ, который выехал на полосу встречного движения, составлены административные материалы», – сообщила нашему изданию заместитель начальника пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Нажа.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Видео: Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП/vk.com