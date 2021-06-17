В Севастополе предложили ввести обязательную вакцинацию

Но не для всех, а для целевых категорий

В случае если дополнительные ограничения не помогут улучшить ситуацию с распространением коронавируса в Севастополе, будет введена обязательная вакцинация целевых групп населения, — анонсировал сегодня губернатор города Михаил Развожаев.

Главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская предложила вакцинировать водителей транспорта, сотрудников общепита и коллективных мест размещения, сотрудников детских оздоровительных лагерей и т. д.

«Иммунизацию у нас проходит в рекомендательном режиме, но если те меры, которые мы принимаем, не дадут результатов, то обратимся к Наталье Александровне за полномочиями, которые есть у главного санитарного врача, которые сейчас реализованы в Московской области, где проводится обязательная вакцинация целевых групп», — пояснил Развожаев.

Напомним, в Севастополе на протяжении последней недели наблюдается стабильный рост заболевших коронавирусом, среднесуточный показатель отметки выявленных больных достиг 50 человек.

Дарья Тимофеева

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя