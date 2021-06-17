Коронавирус в Севастополе добрался до отметки заболеваемости 50 человек в сутки

Выписано почти в два раза меньше

В Севастополе по состоянию на 17 июня зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

31 человек выписан после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 75 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 458 человек. В настоящий момент выздоровели 14 089 человек, 706 умерли.

Под наблюдением находится 351 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 17 июня сделали прививку от коронавируса 72 061 человек. Второй этап вакцинации прошли 61 892 жителя региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 17 июня поступило более 84 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.