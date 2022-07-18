От севастопольцев поступило более 8 тысяч предложений и замечаний по ПЗЗ

Подводятся первые итоги



На этой неделе начинает работать комиссия, которая будет рассматривать и направлять ответы на все полученные замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки. Об этом 18 июля в ходе аппаратного совещания доложил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Он отметил активное участие севастопольцев, как в проведенных экспозициях, так и в публичных слушаниях.

Так, сообщил он, в собраниях приняли участие 1 725 жителей. Но фактически, с учетом того, что не все проходили регистрацию — более двух тысяч человек.

При этом на общественных слушаниях подано 1 420 опросных листов с замечаниями и предложениями.

Так, Балаклавский МО 108 участников приняли участие — подано 136 опросных листов; Инкерман —56 участников и 37 опросных листов;

Орлиновский МО — 47 участников и 37 опросных листов;

Терновский МО — 59 участников и 44опросных листов;

Гагаринский МО — 503 участника и 416 опросных листов;

Ленинский МО — 219 участников и 190 опросных листов;

Нахимовский МО — 410 участников и 376 опросных листов;

Верхнесадовский МО — 20 участников и 8 опросных листов;

Андреевский МО —28 участников и 24 опросных листа;

Качинский МО — 203 участника и 152 опросных листа.

Также 389 предложений было высказано участниками в ходе собраний устно.

Жукалов подытожил, что общее количество замечаний, высказанных на экспозициях, собраниях, поданных на портале, и переданных в департамент, составило 8 039.

«Все замечание внесены в протокол публичных слушаний и подлежать рассмотрению комиссией по подготовке проекта Правил. По итогам работы комиссии будет составлено заключение о результатах публичных слушаний по ПЗЗ с рекомендациями по каждому предложению и замечанию», — пояснил главный архитектор города.

Он обратил внимание на то, что замечания в основном поступали от собственников земельных участков, чьи интересы могу быть затронуты в результате установления той или иной зоны, предусматривающей определенный вид разрешенной деятельности.

А также 488 обращений поступили от СНТ с просьбой об изменении назначения земель в сторону ИЖС, также на данный статус подавали собственники сельскохозяйственных земель, проживающие рядом с лесными массивами и военными частями.

Жукалов уточнил, что комиссия начнет рассматривать поступившие предложения на этой неделе. Заключения по каждому замечанию будет опубликовано в месячный срок.

Планируется, что проект ПЗЗ в октябре будет внесен на рассмотрение правительства Севастополя, заключил докладчик

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил по каждому предложению, поступившему от СНТ, сделать выезд комиссии и рассмотреть возможность смены статуса и решения вопроса с нормативной шириной дорог, проездов.

На что глава департамента уточнил, что дополнительно разработан механизм перевода в ИЖС, главный акцент при котором делался на транспортную доступность.

Читайте о том, как проходили общественные слушания по ПЗЗ в Андреевке, Качи, Верхнесадовом и Нахимовском муниципалитете, также в Ленинском и Гагаринском МО.

Ольга Сурикова