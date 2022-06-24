Публичные слушания по проекту ПЗЗ прошли в Ленинском районе

В зале севастопольского центра культуры и искусств чиновники общались с жителями Ленинского района. На этом в Севастополе завершился первый этап обсуждений проекта правил землепользования и застройки города.

От прошедших ранее слушаний эти отличались присутствием губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который вместе с директором департамента архитектуры и градостроительства Максимом Жукаловым вел это мероприятие.

Также в президиуме заседал спикер заксобрания Владимир Немцев и глава Ленинской администрации Максим Мишин.

Крайние обсуждения во многом были похоже на прошедшие в Нахимовском, Балаклавском и Гагаринских муниципалитетах, но имели и свою специфику.

В основном вопросы жителей касались вычленения участков из укрупнённых территориальных зон с измененным по отношению к их земле назначением.

Тем не мене, были вопросы и о важных для жителей района объектах. Например, стадиона «Чайка», для которого общественники попросили сформировать зону спортивного объекта, а не делового обслуживания.

«Часть территории там точно должна сохраниться за спортивной школой, потому что там многофункционального зала нет и так далее. Но при этом, понятно, что жизнь не стоит на месте и город развивается, могут там появится и объекты общественно-деловой застройки, но это решать градостроительному совету», — ответил на пожелания общественников Развожаев.



В целом слушания прошли в конструктивном ключе, президиум рассмотрел несколько десятков вопросов, а пожелания граждан, которые они высказали в виде опросных листов будут рассмотрены позже отдельной комиссией.

Дмитрий Островский