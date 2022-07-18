Городское хозяйство

В дептрансе пообещали доделать улицу Суворова до начала ноября

18-07-2022
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Сегодня, 18 июля, на аппаратном совещании правительства Севастополя директор дептранса Павел Иено пообещал губернатору Михаилу Развожаеву доделать ремонт улицы Суворова до начала ноября этого года.

Напомним, ремонт улицы Суворова начался в феврале 2021 года. Однако, после многочисленных нареканий на работу, в начале этого года, контракт с подрядчиком был расторгнут.

Иено сообщил, что на объект вышел ГБУ «Севавтодор», который проведет поэтапную работу по ремонту улицы.

«Сейчас уже приступили: занимаемся коммуникациями, завезли уже брусчатку новую, сделали подготовку дорожного основания под укладку. К 1 сентября стоит срок первого этапа», — рассказал Иено.

На вопрос губернатора на какие этапы поделили ремонт улицы и когда они закончатся Иено сообщил, что будет два этапа. Первый – это ремонт улицы от Гимназии № 1 до улицы Большой Морской, его выполнят до 1 сентября, а второй этап – это перекладка ранее уложенной исторической брусчатке от улицы Воронина до Гимназии № 1, этот этап планируют закончить к началу ноября.

По словам главного дорожника, Брусчатку будут перекладывать подрядчики, которые работали с историческим камнем при реконструкции Большой Морской.

«Надо очень бережно с перекладкой исторической части, поэтому, пока, не хочу делать прогнозов. Будем очень аккуратно работать, приглашать общественников, чтобы не было проблем, с которыми столкнулись», — подытожил Иено.

Дмитрий Островский

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