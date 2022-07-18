В дептрансе пообещали доделать улицу Суворова до начала ноября

Сегодня, 18 июля, на аппаратном совещании правительства Севастополя директор дептранса Павел Иено пообещал губернатору Михаилу Развожаеву доделать ремонт улицы Суворова до начала ноября этого года.

Напомним, ремонт улицы Суворова начался в феврале 2021 года. Однако, после многочисленных нареканий на работу, в начале этого года, контракт с подрядчиком был расторгнут.

Иено сообщил, что на объект вышел ГБУ «Севавтодор», который проведет поэтапную работу по ремонту улицы.

«Сейчас уже приступили: занимаемся коммуникациями, завезли уже брусчатку новую, сделали подготовку дорожного основания под укладку. К 1 сентября стоит срок первого этапа», — рассказал Иено.

На вопрос губернатора на какие этапы поделили ремонт улицы и когда они закончатся Иено сообщил, что будет два этапа. Первый – это ремонт улицы от Гимназии № 1 до улицы Большой Морской, его выполнят до 1 сентября, а второй этап – это перекладка ранее уложенной исторической брусчатке от улицы Воронина до Гимназии № 1, этот этап планируют закончить к началу ноября.

По словам главного дорожника, Брусчатку будут перекладывать подрядчики, которые работали с историческим камнем при реконструкции Большой Морской.

«Надо очень бережно с перекладкой исторической части, поэтому, пока, не хочу делать прогнозов. Будем очень аккуратно работать, приглашать общественников, чтобы не было проблем, с которыми столкнулись», — подытожил Иено.

Дмитрий Островский