В Гагаринском районе прошли публичные слушания по проекту ПЗЗ

В большом зале Дома культуры рыбаков прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки.



Жители Гагаринского района вместе с представителями разработчика проекта, правительства Севастополя и законодательного собрания обсудили свои пожелания, касающиеся территорий района.

Как и в Нахимовском районе мероприятие вел директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Также в президиуме находились заместитель губернатора Николай Гордюшин, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, а также его заместитель Андрей Куринов.

Тем не менее, ход обсуждений в Гагаринском районе выгодно отличался от Нахимовского – в охлаждаемом кондиционерами зале комфортно расположились все участники, что позволило провести мероприятие вполне организовано и конструктивно.

Сделали выводы из первых слушаний и разработчики проекта, как рассказал во время доклада Игорь Шибаев, представитель НИИ «Земля и город», в ПЗЗ не будут отображены нормативные охранные зоны, в том числе рыбоохранная зона береговой линии. Об этом просили люди на слушаниях в Нахимовском и Балаклавском районах.



За все мероприятие количество вопросов достигло нескольких десятков, однако, один выделялся своей повторяемостью. Большое количество участков попало в территориальную зону СП-1 (зоны режимных объектов ограниченного доступа), которая предназначена для режимных военных объектов.

В основном эти вопросы касались территорий на Фиоленте, улиц Эпроновской и Военных строителей, а также мысе Херсонес. Как рассказал Жукалов, в Гагаринском районе участков, которые попали в зону военных объектов насчитывается 146 штук.

Жители категорически не хотят продавать с молотка свои участки, у некоторых на них находятся жилые дома.

Директор департамента архитектуры настаивал, что на этих участках проживать опасно, однако пообещал, что после получения опросных листов с требованиями не вносить эти земли в режимные зоны, этот вопрос будет рассмотрен отдельной комиссией.

Напомним, 20 июня в Севастополе прошли первые встречи представителей правительства, разработчиков проекта правил землепользования и застройки и жителей Андреевки, Качи, Верхнесадового и Нахимовского муниципалитета.

Обсуждение выдалось жарким во всех смыслах.

Дмитрий Островский