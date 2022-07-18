Посольство США в Киеве и консульство в Одессе прекратили свою работу

Американцы призвали всех своих граждан покинуть Украину

Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание диппредставительства закрыто, передает EADaily.

Ранее власти США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. По заявлению дипмиссии, ситуация на Украине в данный момент оценивается как крайне нестабильная. При этом условия, как считают в посольстве, могут «резко и внезапно ухудшиться».

Также 16 июля закрылось консульство США в Одессе.

Напомним, ране США передали Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, превосходящие по точности и дальности поражения те, что применялись ВСУ ранее.

После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Российские власти пообещали, что в случае нападения Украины на Крым, в Киеве наступит «судный день».

Ольга Сурикова

Фото: pexels.com