На Севастополь снова напали дроны

Сегодня, 24 апреля, в 3:30 утра на Севастополь была совершена попытка нападения надводными дронами. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, один надводный беспилотник уничтожили силы флота, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены.

Видео: ТГ-канал «Осторожно новости»

Также ночью было принято решение на время остановить работу морского транспорта, но уже к 8 утра эту инициативу отменили.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта они обнаружили и уничтожили два вражеских надводных дрона, пытавшихся поразить корабли в бухте.

Всего утром 22 марта было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества старшему матросу Марине Фалеевой и главному старшине Татьяне Целуйко, а также их командиру капитану 3 ранга Владимиру Горбаню, сбивших два надводных беспилотника у входа в Севастопольскую бухту.