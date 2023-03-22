Севастополь снова атаковали дроны

Ранним утром Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя.

В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.

Напомним, день назад, 21 марта, глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что украинские дроны повредили частный дом и продуктовый магазин. Там же произошло повреждение электросетей.