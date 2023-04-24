Жительница подмосковного Ногинска нашла в лесу беспилотник со взрывчаткой

Беспилотники беспокоят не только Севастополь. В лесу возле подмосковного Ногинска жители обнаружили разбившийся БПЛА начинённый 17 кг взрывчатки C-4.

Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке.

Примечательно, что беспилотник обнаружила 35-летняя местная жительница, которая утром пошла в лес хоронить своего умершего котенка, сообщает ТГ-канал Baza.

Однако она испугалась вызывать полицию (подумала, что ее могут оштрафовать за то, что она хранила животное в лесу). Женщина просто скинула фотографии дрона в чат садового товарищества. Уже только спустя два часа, один из участников чата позвонил полицейским.

Напомним, сегодня, 24 апреля, в 3:30 утра на Севастополь была совершена попытка нападения надводными дронами.