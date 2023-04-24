В Севастополе автоледи сбила подростков на мопеде

В пятницу 21 апреля, в Севастополе произошло ДТП на перекрестке улиц Ленинградская и Ивана Голубца, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Авария произошла в 20:30. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, автоледи 1991 г.р., управляя «Хёндэ Солярис», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мопедом «Хонда».

За рулем мопеда был подросток, 2007 г.р., не имеющий прав. Он двигался слева по главной дороге по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение водитель мопеда и его пассажир 2008 г.р. Признаков опьянения у участников происшествия не установлено.

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Ольга Сурикова