Женщины-военнослужащие рассказали, как они уничтожили украинский беспилотник

Старший матрос Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко рассказали, что случилось в ночь с 21 на 22 марта.

Ночью они обнаружили и они уничтожили два вражеских надводных дрона, пытавшихся поразить корабли в бухте.

Напомним, ранним утром 22 марта Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя.

Всего было уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.