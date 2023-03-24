Шойгу наградил девушек, отразивших атаки беспилотников на Севастополь

Появились официальные кадры награждения девушек-военнослужащих ЧФ, а также их командира, сбивших два надводных беспилотника у входа в Севастопольскую бухту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества старшему матросу Марине Фалеевой и главному старшине Татьяне Целуйко, а также их командиру капитану 3 ранга Владимиру Горбаню.

«Хочу вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба, не растерялись, проявили находчивость, уверенность, но и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается таким образом противостоять противнику. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране, нашему делу, ну и, конечно, военно-морскому флоту!» — поздравил героинь министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта они обнаружили и уничтожили два вражеских надводных дрона, пытавшихся поразить корабли в бухте.

Всего утром 22 марта было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.

Дарья Тимофеева

Фото: smotrim.ru