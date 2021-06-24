На набережную Ялты вернулась жизнь (фото)

Туристическая столица Крыма остается верна себе

После страшного наводнения, обрушившегося на Ялту в ночь на 18 июня, в городе восстанавливается прежняя жизнь, — рассказывает корреспондент «Севкора», посетивший город счастья.

По набережной неспешно гуляют туристы, практически все кафе, ресторанчики и магазины снова работают.

Правда, кое-где в районе набережной все еще проводятся работы по ликвидации последствий наводнения. В частности, продолжается расчистка русла реки Дерекойка, протекающей в центре города.

Напомним, стихия в Ялте привела не только к порче имущества и городской инфраструктуры на миллиарды рублей, но и привела к человеческим жертвам и серьезным травмам.

Также с 19 июня власти города ввели запрет на купание в море в связи с угрозой распространения эпидемий.

Андрей Вознесенский

Фото: Андрей Вознесенский