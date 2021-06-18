Ялта поплыла после сильного ночного дождя

Часть города подтоплена

Ливень, который прошел сегодня ночью и в Ялте, затопил несколько жилых домов, размыл дороги, заблокировал улицы, вызвал транспортный коллапс. МЧС сообщает о сходе грязевой сели в поселке Оползневое в Большой Ялте.

Спасатели эвакуируют в безопасную зону людей из затопленных домов в Алупке и Гаспре.

«По данным на 8 утра в Ялте были полностью затоплены пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской и частично – на овощном рынке и «Спартаке». В Гаспре утром произошло подтопление трансформаторной подстанции, но воду удалось отвести, и подстанция работает в штатном режиме», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, передает Крыминформ.

В Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановили насосную станцию. Водоканал остановил водоснабжение поселка.

Также сложная обстановка на улице Ломоносова – в районе «Крымэнерго» река Водопадная вышла из берегов, и на улице Кирова существует угроза подтопления жилых домов.

«В больницах все хорошо, с ними все нормально. У меня идут ЕГЭ, а есть такие части в городе, где невозможно проехать. В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Та сторона, где стоматология на Блюхера, полностью перекрыта, потому что река вышла из берегов и перекрыла дороги», –добавила Павленко.

По оперативным данным, в настоящее время в связи со сложными погодными условиями в Ялте временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.

На трасе Ялта-Севастополь образовалась огромная пробка, движение практически парализовано.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти еще в течение сегодняшнего дня.

Напомним, в Севастополе жители выкладывают фото и видео последствий ночной стихии.

Видео: vesticrimea