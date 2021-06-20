В Ялте запретили купаться в море. Жители вышли на субботник

Уцелел только Массандровский пляж

Власти приняли решение запретить купаться в море в акватории Ялты. Решение было принято 19 июня на заседании штаба по ликвидации последствий наводнения, передает Крыминформ.

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Обрушившийся на город ливень в ночь на 18 июня размыл городские пляжи, смыл в море гальку и часть пляжной инфраструктуры, на прибрежную зону намыло грязи, веток, в аватории плавают автомобили. Туристические объекты пока на три дня закрыты для посещения, из гостинец и отелей начали съезжать отдыхающие. Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.

Городские власти проинформировали, что травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано Ялта/vk.com