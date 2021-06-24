«Золотая балка» купила 7 га земли под застройку за 176 тыс рублей

Предприятие выкупило землю за 15% от кадастровой стоимости

Агрофирма «Золотая балка» выкупила участок виноградников площадью в 7 га, находящейся у нее в аренде, за 176 833 руб.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал севастопольский депутат Антон Пархоменко.

«… Стоимость земельного участка с кадастровым номером 91:01:016001:331 в целях его приобретения Обществом в собственность по договору купли-продажи в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Федерального закона №137-ФЗ определена по формуле 1 178 893,06 руб. х 15% и составила 176 833,96 руб.», — процитировал он ответ, пришедший из ДИЗО.

Депутат пояснил, что для того, чтобы получить ответ о стоимости участка пришлось задействовать прокуратуру города.

«Секрет успеха» в том, что это виноградник, соответственно, и кадастровая стоимость у этой земли минимальная, всего чуть больше миллиона рублей за 7 га. Арендатор действительно имеет право выкупить землю без конкурса всего за 15%. Но есть небольшой нюанс: не для застройки, а для сельского хозяйства. В данном случае на плантации планируется коттеджный посёлок, стоимость проекта (по самым скромным оценкам) – около двух миллиардов рублей», — пояснил Пархоменко столь небольшую стоимость земельного участка.

На данном земельном участке собственники «Золотой балки» планируют построить коттеджный поселок комфорт-класса «ZB Vilage» с велодорожками, бассейнами и всей необходимой инфраструктурой. Для этого предстоит изменить разрешенный вид использования земли с сельхозземель на малоэтажную застройку.

Директор предприятия Елена Костенко анонсировала, что часть квартир нового комплекса будет продана по льготной стоимости молодым специалистам.

Дарья Тимофеева

Фото: https://zbvillage.ru/