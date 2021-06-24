Путевка в Крым может окончиться госпитализацией

2 июня на телеканале Крым 24.ТВ вышел сюжет об отравлении троих туристов, остановившихся в гостевом доме «Заозерный» домашним вином, которое было куплено здесь же, у хозяина гостевого дома. Одного из туристов даже госпитализировали.

Ситуация крайне неприятная, и в ней были еще несколько шокирующих обстоятельств, которые бросили тень на всех честных отельеров полуострова.

В компании с госпитализированным отдыхали еще пять человек, одной из которых была девушка на девятом месяце беременности. После того, как госпитализированный обратился с заявлением в полицию, хозяин «Заозерного», продавший своим гостям то самое вино, выгнал всех шестерых на улицу, отказавшись даже возвращать 15% предоплату за проживание, оставленную туристами при бронировании, хотя отравление произошло в первый же вечер.

Журналисты телеканала Крым 24.ТВ решили разобраться подробней в обстоятельствах происшествия и в том, как вообще работает гостевой дом «Заозерный».

Выехав на место, репортеры побеседовали с местной жительницей, а точнее дачницей, участок которой расположен по соседству со злополучным гостевым домом.

Пенсионерка Вера Васильевна Мазанько ответила на вопросы журналистов:

— 02 июня 2021 года на телеканале «Крым 24.ТВ» в программе «Новости» сообщили об отравлении нескольких гостей Что вы, как проживающая по соседству с гостиничным комплексом, где произошло отравление, можете сказать об опасности домашнего вина, приобретенного у «крымских виноделов?

— Я узнала об этой истории с отравлением алкоголя из репортажа Крым ТВ- 24,что там за забором происходит, — мне неведомо, только иногда приходится вызывать наряд полиции в 2 часа ночи, потому что их гости значительно «перебрали» пьяные голоса, хохот, визготня-люди отдыхают, а мы здесь причем? В 2 часа ночи магазины по продаже алкоголя закрыты, вопрос: где они «добирают»?!

— Хозяин гостиницы вместо принесения извинений перед отдыхающими, стал угрожать постояльцам и потребовал немедленно покинуть гостевой дом и забыть про предоплату. Шестеро отдыхающих, одна из которых находится на последних месяцах беременности, оказались на улице. Что в отношении банковской карты, на которую он просит сделать перевод по предоплате? Это похоже на официальный способ оплаты?

— Я предполагаю, что налоги он в Крыму не платит: «налоговая» приезжала к ним с проверкой 30 мая, но они, как всегда, никому не открывают ворота. Наверное это дело ГНИ, а не соседей. Хотя это меня не касается, меня касаются морально-этические отношения со своим соседом, а также наши территориальные границы.

— Что скажете по поводу того, что гражданин Лопырёв В.П. организовал свой бизнес не на территории садоводческого товарищества, а в местах для этого отведенных, чтобы не омрачать отдых своим соседям — садоводам.

— Я понимаю людей, которые живут в Крыму, они должны где то заработать себе на зиму. Но не в таких размерах. У нас земли сельхоз назначения «Садовое Некоммерческое товарищество» и здесь запрещено строительство таких гостиниц для использования в коммерческих целях, ему свой бизнес организовывать надо было на землях ИЖС, но там совсем другие расценки на землю, свет, воду — в разы дороже, чем в СНТ.

Установить личность хозяина гостевого дома у журналистов не составило особого труда. Сайты, через которые производится бронирование комнат в «Заозерном» (www.гостевой-дом-заозерный.рф, www.zaozerny.com, www.hochu-na-yuga.ru), предлагают перевести 15% предоплату прямо на карту владельца незаконного отеля.

Карта принадлежит жителю Подмосковья Виктору Петровичу Лопыреву, требовать от которого трепетного отношения к репутации Крыма и туристам просто бессмысленно.

На сегодняшний день собранные журналистами материалы и заявление от пострадавшего стали поводом для проведения комплексных проверок работы «Заозерного» контролирующими органами.

Всем туристам хочется еще раз напомнить известную поговорку – скупой платит дважды. И, к сожалению, не всегда деньгами.

Напомним, ранее «Севкор» уже писал о неприятном инциденте, который произошел с Тимуром Мустафиным и его друзьями, решившими отдохнуть в гостевом доме «Заозерный» и поплатившимися за это своим здоровьем.

Дарья Тимофеева

Фото: Крымское Эхо