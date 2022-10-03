На 5 км переносят рынок — «Севпривоз»

Правительство Севастополя проинформировало о переносе стихийного места торговли в районе 5-го км, которое более более известно в городе как «Севпривоз».

Отмечается, что в настоящее время на территории стихийного места торговли расположено около 220 торговых объектов, 10 из которых имеют признаки капитального строения.

«На пересечении пр. Генерала Острякова и дороги на Максимову дачу находятся торговые точки, которые работают без разрешительных документов. Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка разрешение на право организации розничного рынка на данной территории не выдавалось. Также указанная территория не включена в План организации розничных рынков на территории города Севастополя», — сообщает правительственный портал.

В 2018 году распоряжением ДИЗО данный земельный участок передан в пользование Севастопольскому городскому суду для строительства здания суда в рамках исполнения федеральной целевой программы. В правительстве подчеркивается, что предпринимателями по этому вопросу постоянно проводится разъяснительная работа.

«Еще в июле 2022 года собственникам торговых объектов было выдано предписание о необходимости освободить территорию. С целью сохранения рабочих мест хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на «Севпривозе», с июля 2022 года на базе рынков ГУП УК ОРТК Севастополя подготовлена площадка в районе 5-го км для размещения объектов торговли на законных основаниях», — сообщает правительственный портал.

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Ольга Сурикова