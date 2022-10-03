Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России новых субъектов

Госдума единогласно ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В России теперь 89 регионов.

Согласно документам:

—границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;

—до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;

— правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ольга Сурикова