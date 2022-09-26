В Севастополе горели торговые ряды на рынке 5 км

В Севастополе 26 сентября в 11:18 в городское управление МЧС от очевидцев поступило сообщение, что на проспекте Генерала Острякова горит торговый павильон.

По прибытии подразделений было установлено, что горят вещи в металлическом контейнере. «На тушение был подан ствол «Б». В кратчайший срок пожар удалось локализовать на площади 8 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС.

На данный момент проводится проливка и разбор конструкций с целью выявления скрытых очагов пожара.

Погибших, пострадавших нет.

Напомним, недавно горели торговые павильоны на «Юмашевском рынке» в Севастополе.

Ольга Сурикова