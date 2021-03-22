Мусульмане Севастополя поддержали законопроект о религиозных праздниках

Севастопольцы, исповедующие ислам, смогут воспользоваться выходными

Объединение крымских татар «АКЪЯР» и Совет мусульманских общин города Севастополя поддерживают проект закона «О праздниках и памятных датах города Севастополя», разработанный фракцией ЛДПР, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

«Выражаем уверенность, что эта законодательная инициатива имеет огромное значение для реализации прав и защиты законных интересов всех верующих людей, живущих в Севастополе. Искренне надеемся, что данный законопроект будет поддержан всеми депутатами Законодательного собрания Севастополя, что позволит севастопольцам, исповедующим Ислам, воспользоваться законными выходными днями для празднования двух священных мусульманских праздников – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам», — прокомментировали представители мусульманских общин.

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Ранее члены комитета по законодательству и государственному строительству заксобрания Севастополя единогласно поддержали данный проект закона.

Напомним, авторы проекта: вице-спикер заксобрания Илья Журавлев и депутаты от ЛДПР Артем Гордиенко, Андрей Куринов внесли законопроект, закрепляющий право губернатора города объявлять выходным днем крупные религиозные праздники различных религиозных конфессий в случае обращения к нему руководства этих религиозных общин.

Фото: crimea-news.com