В Севастополе появятся дополнительные выходные

В городе уже есть такая практика по отношению к христианским праздникам

Фракция ЛДПР в заксобрание Севастополя внесла законопроект, закрепляющий право губернатора города объявлять выходным днем крупные религиозные праздники различных конфессий в случае обращения к нему руководства этих религиозных общин.

Как отмечает пресс-служба городского отделения партии, авторами документа выступили глава фракции, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, депутаты Артем Гордиенко и Андрей Куринов.

«У нас в городе уже сложилась практика, когда глава города объявляет выходным днем понедельник после Пасхи. Но есть и другие важные для православных христиан праздники. Например, Троица, Крещение, которые тоже можно было бы сделать выходными днями. Есть такие праздники и у других конфессий. Например, Песах у иудеев или Курбан-байрам у мусульман. К слову, в Крыму Курбан-байрам ежегодно объявляется выходным днем», – поясняет позицию фракции Журавлев.

Вице-спикер уточнил, что согласно решению Президиума Верховного суда России от 21 декабря 2011 года, признается право субъектов устанавливать выходные дни в религиозные праздники в дополнение к федеральным праздникам по просьбам религиозных организаций.

Отметим, что позицию фракции ЛДПР полностью поддержали религиозные общины Севастополя.

В частности, в официальном письме в адрес депутата Гордиенко благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта «выразил сердечную благодарность за столь актуальные и своевременные изменения в части регионального законодательства в отношении порядка установления праздничных нерабочих дней в дни особых церковных праздников».

Солидарен с позицией благочинного и председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община Севастополя «Хабад» Биньямин Вольф.

«По-моему мнению, сам факт такого действия, а именно – объявления дня религиозного праздника той или иной конфессии праздничным днем для всех граждан города – будет свидетельствовать об уважении со стороны государства и местных властей верующих данной конфессии. Применение данной статьи для всех конфессий как нельзя лучше будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия», – подчеркивает раввин.