Администрация Президента: деревянные настилы в Херсонесе построены с нарушением

В ответе есть противоречия

Деревянные настилы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», вопрос о законности и уместности которых постоянно не перестает беспокоить севастопольцев, возведены «с большим количеством нарушений». Такой ответ был получен из Управления Президента по работе с обращениями граждан бывшим сотрудником музея-заповедника Анатолием Тумановым, передаёт «Независимое телевидение Севастополя».

«По плану, согласованному Министерством культуры, началось строительство деревянных конструкций, совершенно не соответствующих находящемуся под охраной государства и ЮНЕСКО уникальному историко-культурному ландшафту заповедника и возводимых с большим количеством нарушений», – говорится в ответе консультанта Департамента по обеспечению деятельности Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан.

В документе говорится, что все возведенные фондом сооружения рассматриваются в Акте как временные и подлежащие обязательному демонтажу «после окончания фестиваля», то есть после 30 сентября 2019 года. При этом речь идет о том, что должна производиться «консервация оборудования» с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г.

«Из Акта экспертизы неясно, что имеется в виду под «временными элементами» благоустройства, подлежащим демонтажу. Из контекста подразумевается, что к таковым относятся все возведённые конструкции, включая деревянные дорожки, видовые площадки, осветительные приборы и павильоны», – ответили в Администрации Президента.

При этом подчеркивается, что Древний Херсонес – это, «в первую очередь, музей-заповедник под открытым небом, где каждый камень имеет свою историю и значение, требует сохранения и бережного отношения».

В Администрации Президента считают, что исправить ситуацию может создание научно-общественного Совета по контролю над проектами, запланированными к реализации на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Предлагается, чтобы в состав Совета вошли учёные, реставраторы, деятели искусства и культуры, а также представители общественности, избранные инициативной группой.

Напомним, ранее севастопольцев возмутил проект реконструкции и благоустройства территории «Сигнального Херсонесского колокола».

Ольга Сурикова

Фото: Infotown/vk.com